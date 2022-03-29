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Kartal'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
Kartal'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Kartal'da yolda arkadaşlarıyla yürürken tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

Kartal'da yolda arkadaşlarıyla yürürken tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Caddesi'nde iki arkadaşıyla yürüyen B.A, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda B.A ağır yaralanırken arkadaşları da darbedildi. Şüpheliler olaydan sonra kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan B.A ile iki arkadaşı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırının yaşandığı yere emniyet şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, iki tabanca ile çok sayıda boş kovan buldu.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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