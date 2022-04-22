KARTAL'DA ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI - Haberler

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KARTAL'DA ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KARTAL'da, belediye binasının yakınlarındaki bir sokağa bırakılan ve 'saat sesi' geldiği yönünde ihbar yapılan şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı.

KARTAL'da, belediye binasının yakınlarındaki bir sokağa bırakılan ve 'saat sesi' geldiği yönünde ihbar yapılan şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatıldı. Paketten şüpheli herhangi bir şey çıkmadı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kartal Belediyesi Binası yakınlarındaki bir sokakta meydana geldi. Sokaktaki bir paketten 'saat sesi' geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Sokakta geniş güvenlik önlemi alan ekipler, bomba imha uzmanlarının gelmesini bekledi. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Özel koruyucu kıyafet giyen bomba imha uzmanı pakete yerleştirdiği fünyeyi uzaktan kumanda ile patlattı. Paketten şüpheli herhangi bir şey çıkmadı. Polisin incelemesi sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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