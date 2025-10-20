Haberler

Kartal'da Su Kuyusuna Düşen 74 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı

Kartal'da Su Kuyusuna Düşen 74 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da kentsel dönüşüm sırasında boş arazide beslediği tavuklarına bakmaya giden 74 yaşındaki Fatma Akyıldız, su kuyusuna düşerek yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Akyıldız, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Murat SOLAK / İSTANBUL, –KARTAL'da boş arazide beslediği tavuklarına bakmaya gelen Fatma Akyıldız (74), kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın önündeki su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Kızılırmak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokaktaki boş arazide beslediği tavuklara bakmaya gelen Fatma Akyıldız, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın bahçesindeki su kuyusuna düştü. Yaklaşık 5 metre derinlikte olan kuyuda yardım isteyen kadını görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Akyıldız'ı kuyudan çıkardı. Halat yardımıyla çıkarılan yaralı kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Bilinci yerinde olan Akyıldız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Akyıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri, başka bir olumsuzluk yaşanmaması için kuyunun ağzını kapatarak etrafına şerit çekti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

'DENGESİNİ KAYBEDİP KUYUYA DÜŞMÜŞ'

Mahallede esnaflık yapan Emrah Seymen, "Teyze tavuklarını kontrol etmeye gelmiş. Kuyuyu fark edemedi herhalde. Dengesini kaybederek içine düşmüş. Burada esnafız. Bir ses duyduk. Binaya baktım, kimse yoktu. Sonra kuyuya baktığımda 'Emrah sırtım' diye bağırıyordu. İtfaiye ekiplerini arayarak bilgi verdim. Onlar da gelerek kurtardı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

"Para var huzur var" dedirten video
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı

Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü

Dev maç savaşa dönüştü
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

"Para var huzur var" dedirten video
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?

Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız, ne yapıyorsun?
GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı

GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular

Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.