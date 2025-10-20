Kartal'da Su Kuyusuna Düşen 74 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı

Murat SOLAK / İSTANBUL, –KARTAL'da boş arazide beslediği tavuklarına bakmaya gelen Fatma Akyıldız (74), kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın önündeki su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Kızılırmak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokaktaki boş arazide beslediği tavuklara bakmaya gelen Fatma Akyıldız, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın bahçesindeki su kuyusuna düştü. Yaklaşık 5 metre derinlikte olan kuyuda yardım isteyen kadını görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Akyıldız'ı kuyudan çıkardı. Halat yardımıyla çıkarılan yaralı kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Bilinci yerinde olan Akyıldız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Akyıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri, başka bir olumsuzluk yaşanmaması için kuyunun ağzını kapatarak etrafına şerit çekti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

'DENGESİNİ KAYBEDİP KUYUYA DÜŞMÜŞ'

Mahallede esnaflık yapan Emrah Seymen, "Teyze tavuklarını kontrol etmeye gelmiş. Kuyuyu fark edemedi herhalde. Dengesini kaybederek içine düşmüş. Burada esnafız. Bir ses duyduk. Binaya baktım, kimse yoktu. Sonra kuyuya baktığımda 'Emrah sırtım' diye bağırıyordu. İtfaiye ekiplerini arayarak bilgi verdim. Onlar da gelerek kurtardı" dedi.