Kartal'da Siyasi Partiye Ait Seçim Çadırı Yakıldı, 1 Kişi Gözaltına Alındı
Kartal'da bulunan bir siyasi partiye ait seçim çadırının yakılması olayıyla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, çadıra giren ve ardından çadırın yanmaya başlamasına neden olan kişinin kimliği tespit edildi ve gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin daha önce tehdit, hakaret, yaralama ve güveni kötüye kullanma gibi suçlardan kaydı olduğu belirlendi.
Kartal'da, bir siyasi partiye ait seçim çadırının yakılmasına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Mart'ta, Kordonboyu Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde bir siyasi partiye ait seçim çadırının yakılmasına ilişkin inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalarda, yangın öncesinde koyu giyimli bir kişinin çadıra girdiği, bir süre sonra çadırın yanmaya başladığı, sonra aynı şüphelinin Rıhtım Caddesi'nden Kartal Meydanı'na doğru ilerlediği tespit edildi.
Ekipler, bu eyleme ilişkin kimliğini belirlediği D.S'yi yakaladı.
Emniyete götürülen D.S'nin tehdit, hakaret, yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.