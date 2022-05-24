Kartal'da silahla vurulmuş iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartal'da silahla vurulmuş iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

AA - Metin Tokgöz - Güncel
 - Güncelleme:
Kartal'da silahla vurulmuş iki kişiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Kartal'daki bir evde silahla vurulmuş iki kişiden 20 yaşındaki kadın ölü, diğeri ağır yaralı olarak bulundu.

Kartal'daki bir evde silahla vurulmuş iki kişiden 20 yaşındaki kadın ölü, diğeri ağır yaralı olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde oturan Cemre Bilmez (20) dün akşam arkadaşları M.B.B. (23) ve Y.İ.B ile eve geldi.

Sabaha karşı evden gürültü ve silah sesi duyuldu. Evdekilerden Y.İ.B'nin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık görevlileri, evde silahla vurulmuş iki kişiden Cemre Bilmez'in hayatını kaybettiğini, M.B.B'nin ise ağır yaralı olduğunu belirledi. M.B.B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin araştırmalarının ardından Bilmez'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Y.İ.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Evde üç intihar mektubu bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Esentepe, Silah, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title