Kartal'da Şiddetli Rüzgar Çatı Parçalarını Uçurdu
Kartal'da 7 katlı bir binanın çatısının bir kısmı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Kopan parçalar, park halindeki bir otomobile ve yan binanın duvarına hasar verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kartal'da 7 katlı binanın çatısının bir bölümü şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Savrulan çatı parçaları nedeniyle bir otomobil ve ev hasar gördü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yalı Mahallesi Halk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokaktaki 7 katlı binanın çatısının bir bölümü bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Kopan parçalar, binanın arka tarafında bulunan başka binanın duvarına ardından park halindeki otomobile çarparak hasar oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Etkisini sürdüren şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler bir süre çatıya müdahale edemedi.

