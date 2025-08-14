Kartal'da Şiddetli Rüzgar 7 Katlı Binanın Çatısını Hasara Uğrattı

Kartal'da meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle bir 7 katlı binanın çatısında hasar oluştu. Çatıdan düşen parçalar başka bir binanın çatısına ve araçlara zarar verdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekipler güvenlik önlemleri alıyor.

Kartal'da şiddetli rüzgar nedeniyle 7 katlı binanın çatısında hasar oluştu.

Yalı Mahallesi Halk Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın çatısından, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı parçalar koptu.

Başka bir binanın çatısına ve bazı araçların üzerine düşen parçalar, hasara yol açtı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şiddetli rüzgardan dolayı çatıya müdahale edemeyen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
