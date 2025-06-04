Kartal'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Kartal'da seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, çevredekilerin müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kartal'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde ilerleyen 34 KUE 074 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı.
Alevleri gören çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Otomobilde çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.
Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel