Kartal'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Kartal'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal'da seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, çevredekilerin müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kartal'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde ilerleyen 34 KUE 074 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle alev aldı.

Alevleri gören çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobilde çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Süper Lig'in Türk yıldızı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oluyor

Süper Lig'in Türk yıldızı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oluyor
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
İngiltere, Ukrayna'ya İHA tedarikini 10 katına çıkarıyor

İngiltere'nin bu hamlesi Rusya'yı çok kızdıracak
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın soyadını almak istiyor

Kraliyet ailesinde yeni kriz! Asi Prens şimdi de soyadını değiştiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.