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Kartal'da Sağanak Yağış Vatandaşları Zorladı

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Kartal'da yapılan yağış uyarısı sonrası sağanak yağış etkili oldu. Yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Kartal'da sağanak yağış etkili oldu. Yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısı sonrası Kartal'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Kısa süreli sağanak yağış hızını artırarak devam etti. Yağmur suları ile dolan caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar saçakların altında yağmurun dinmesini beklerken, bazı vatandaşlar ise koşarak kaçmaya çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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