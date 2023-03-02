Kartal'da rögardan taşan sular caddeyi kapladı Güncel Haberler Kartal'da rögardan taşan suların caddeyi kaplaması sonucu araçlar güçlükle ilerledi. Kartal'da rögardan taşan suların caddeyi kaplaması sonucu araçlar güçlükle ilerledi. Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi'ndeki rögar kapaklarından biri, akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle yerinden fırladı. Cadde rögardan taşan sularla kaplanırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İhbar üzerine olay yerine İSKİ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rögarı onardıktan sonra bölgeden ayrıldı. Bu arada, caddenin adeta göle döndüğü ve araçların güçlükle ilerlediği anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Çanakkale Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kartal'da rögardan taşan sular caddeyi kapladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.