KARTAL'DA RÖGARDAN TAŞAN SULAR CADDEYİ GÖLE ÇEVİRDİ
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KARTAL'da cadde üzerindeki İSKİ'ye ait rögar kapağı patladı.
KARTAL'da cadde üzerindeki İski'ye ait rögar kapağı patladı. Cadde göle dönerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki İski'ye ait rögar kapağı bilinmeyen bir nedenle patladı. Yaşanan şiddetli patlamanın ardından rögardan taşan sular caddeyi kapladı. O anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına kaydedildi. Bölgeye İSKİ ekipleri sevk edildi.
Esnaf Fatih Menzilci, Saat 18.30 gibiydi. Bir ses duyduk içeriden çalışıyorduk. Patlama sesi geldi. Baktığımız zaman rögarın patladığını gördük. Yaklaşık 1-1 buçuk saat su aktı. Gerekli yerlere haber verdik. Herkese geçmiş olsun. Allah'a şükür kimsenin malına canına bir zarar gelmedi. Allah beterinden korusun dedi.