Kartal'da Parkta Kavga Çıktı

Olay, Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde Fuat Gün Çocuk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta bulunan bir grup, bilinmeyen nedenle bir başka grupla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü. Parkta bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi. Kavgaya karışan bir kişi parktan kaçarak uzaklaştı. Kavga anları evinin balkonunda bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel