Kartal'da park palindeyken hareket eden hafriyat kamyonu 14 araca çarptı

Kartal'da park halindeyken aniden hareket eden hafriyat kamyonu, çarptığı 14 araçta hasara neden oldu.

Kartal'da park halindeyken aniden hareket eden hafriyat kamyonu, çarptığı 14 araçta hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Reyhan Sokak'ta park halinde bulunan ve içerisinde sürücüsü olmayan 34 CKZ 433 plakalı hafriyat kamyonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etmeye başladı.

Yokuş yukarı çıkan 34 LFH 398 plakalı öğrenci servis minibüsüne çarpan kamyon, daha sonra durmayarak park halindeki 13 araca daha çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada servis minibüsündeki bir öğrenci yarandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğrenci, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Hafriyat kamyonunun sürücüsü E.A.E, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazada kamyonun çarptığı araçlarda hasar oluştu.