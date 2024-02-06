KARTAL'da Otoparkta Silahlı Saldırı

KARTAL'da, bir binanın otoparkına gelen iki kişiden biri, park halindeki araçlara ateş açtı. Polis, şüpheli iki kişiyi yakalayarak gözaltına alırken o anlar, binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 3 Ocak cumartesi günü gece saatlerinde Orhantepe Mahallesi, Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; otomobille bir binanın otoparkına giren iki kişiden biri, park halindeki araçlara ateş açmaya başladı. Silahın tutukluk yapması üzerine şüpheli iki kişi, yerdeki kovanları toplayıp, geldikleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar, binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, araç plakasından kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, iki tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan D.A. ve M.Z.A.'nın polis merkezindeki sorgulamasında, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. D.A. ve M.Z.A. hakkında, 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbet bırakıldı.