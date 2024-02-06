Üye Girişi
Haberler

KARTAL'da Otoparkta Araçlara Ateş Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

KARTAL'da bir binanın otoparkına gelen iki kişiden biri, park halindeki araçlara ateş açtı. Polis, şüpheli iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

KARTAL'da, bir binanın otoparkına gelen iki kişiden biri, park halindeki araçlara ateş açtı. Polis, şüpheli iki kişiyi yakalayarak gözaltına alırken o anlar, binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 3 Ocak cumartesi günü gece saatlerinde Orhantepe Mahallesi, Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; otomobille bir binanın otoparkına giren iki kişiden biri, park halindeki araçlara ateş açmaya başladı. Silahın tutukluk yapması üzerine şüpheli iki kişi, yerdeki kovanları toplayıp, geldikleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar, binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, araç plakasından kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, iki tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan D.A. ve M.Z.A.'nın polis merkezindeki sorgulamasında, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. D.A. ve M.Z.A. hakkında, 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbet bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Olay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title