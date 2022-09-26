Kartal'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler İstanbul Kartal'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. İstanbul Kartal'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. T.E. idaresindeki 34 GH 8782 plakalı otomobil ile C.C. yönetimindeki 34 EFS 689 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Soğanlık ayrımında çarpıştı. Motosikletten düşerek yaralanan sürücüye yoldan geçen zabıta ekipleri müdahale etti. Zabıtanın, panik olmamaları için kendisinin ailesine haber vermesini istediği C.C, cep telefonuyla arayarak kaza geçirdiğini söylediği yakınlarından hastaneye gelmelerini istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan C.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Motosikletle çarpışan otomobil sürücüsü T.E'nin yerde yatan yaralının yanında beklediği görüldü. Güncel Kaynak: AA / Zafer Arslan Motosiklet İstanbul Zabıta Güncel Haberler

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