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Kartal'da otomobilin çarptığı kadın öldü

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Kartal'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Kartal'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kartal'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kartal-TEM Bağlantı Yolu'ndan Samandıra istikametine seyreden Mustafa B. idaresindeki 38 HE 686 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 54 yaşındaki Mukaddes Ö'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Mukaddes Ö'nün cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Mustafa B. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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