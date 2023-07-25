Kartal'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

KARTAL, TEM bağlantı yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, beton bariyerlere çarparak takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kartal, TEM bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yiğit Dursun'un kullandığı 34 PE 1462 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarparak takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, sağlık ekipleri yaralanan sürücüye müdahale etti. Sürücü Yiğit Dursun, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.