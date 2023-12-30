Üye Girişi
Haberler

Kartal'da Otomobil Servisinde Yangın: 4 Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul Kartal'da bir otomobil firmasının servis otoparkında çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi. Yalı Mahallesi Kadir Sokak'taki bir otomobil servisine ait otoparkta park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 3 araca daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Kartal'da bir otomobil firmasının servis otoparkında çıkan yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Yalı Mahallesi Kadir Sokak'taki bir otomobil servisine ait otoparkta park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, 3 araca daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul İtfaiye İtfaiye İstanbul Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title