Kartal'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Kartal'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı
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Kartal'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kartal'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Orhantepe Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 06 AUD 63 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen 34 HAY 148 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüje çıkan otomobillerden biri 2 ağaca çarpıp devirdikten sonra takla attı, diğeri ise yolun karşı şeridine geçerek durabildi.

Kazada, 06 AUD 63 plakalı otomobildeki 4 kişi araç içinde sıkışırken, 34 HAY 148 plakalı otomobilin sürücüsü de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralı 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Öte yandan, kazaya karışan araçlardan birisi çekici yardımıyla kaldırılırken, yola alkol şişelerinin düştüğü görüldü.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
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