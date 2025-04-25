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Kartal'da Otomobil İnşaat Boşluğuna Düştü, 4 Kişi Kurtarıldı

Kartal'da Otomobil İnşaat Boşluğuna Düştü, 4 Kişi Kurtarıldı
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Kartal'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil inşaat boşluğuna düşerek sıkıştı. İçindeki 4 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak, inşaat boşluğuna düştü. İnşaat ile istinat duvarı arasında sıkışan otomobildeki 4 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Çeşme Üstü Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 AR 4120 plakalı otomobil, inşaat boşluğuna düştü. İnşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasında sıkışan otomobilin içerisindeki 4 kişi, bulundukları yerde mahsur kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde mahsur kalan 4 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İnşaat halindeki bina ile istinat duvarı arasında sıkışan otomobil, adrese gelen vinç ile bulunduğu yerden alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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