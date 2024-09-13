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Kartal'da Otomobil ile Cip Çarpıştı: 5 Yaralı

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Kartal Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada, kısa süreli park cebinden çıkan otomobilin cip ile çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

KARTAL Sahil Yolu'ndaki kısa süreli park cebinden çıkan otomobile cip çarptı. Kazada 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Y.O. yönetimindeki 34 JS 5693 plakalı otomobil, sahil yolundaki kısa süreli park cebinden çıkarak yola bağlanmak istediği sırada, S.C. yönetimindeki 34 RC 1601 plakalı CİP'in çarpması sonucu savrularak refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilde bulunan 2 çipte bulunan sürücü ve 2 çocuk olmak üzere toplam 5 yaralı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kazaya karışan iki araçta hasar oluştu. Polis ekiplerinin tek şeritten kontrollü şekilde araç geçişine izin verdiği sahil yolunun Pendik istikametinde yoğunluk yaşandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normal seyrine dönerken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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