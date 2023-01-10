KARTAL'DA ÖLDÜRÜLEN DİLARA GÜLTAY, TABUTUNA SARILI DUVAĞIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Güncel Haberler KARTAL'da Mustafa Payan tarafından öldürülen 23 yaşındaki Dilara Gültay, Üsküdar'da kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. KARTAL'da Mustafa Payan tarafından öldürülen 23 yaşındaki Dilara Gültay, Üsküdar'da kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Gültay'ın annesi duvak örtülen kızının tabutuna sarılıp uzun süre ağladı. Kartal'da dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında Cansu Demirel(30) ile Dilara Gültay(23), Mustafa Payan (24) tarafından öldürülmüştü. Pendik'te bir noterde katiplik yapan 23 yaşındaki Dilara Gültay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edilerek Üsküdar Şakirin Cami'ne getirildi. Baba Şener ile anne Dilek Gültay, taziyeleri kabul ederken kızının beyaz duvak örtülen tabutuna sarılan acılı anne Dilek Gültay, gözyaşlarına boğuldu. İkindi vakti kılınan cenaze namazı ardından Dilara Gültay, Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Mahallesi Üsküdar Güncel Haberler

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