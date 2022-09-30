Son dakika haberleri | Kartal'da okul çevresinde uyuşturucu satan zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberleri: İstanbul Kartal'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. İstanbul Kartal'da okul çevresinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yunus Mahallesi'ndeki bir ortaokul çevresinde uyuşturucu suçlarına yönelik gerçekleştirilen denetim kapsamında, sürekli hareket halinde bulunan bir araç polis ekiplerince takibe alındı. Sürücünün şüpheli hareketlerinin artması üzerine kaçış güzergahı kesilerek durdurulan araçta, 94 pakette toplam 148 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan H.İ.K, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Tragger Güncel Haberler Son Dakika

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