KARTAL'DA NAİM SÜLEYMANOĞLU PARKI'NIN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Efsane milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adının verildiği park, milli haltercinin heykeliyle birlikte Kartal'da hizmete açıldı. Gerçekleştirilen açılış töreninde 'Cep Herkülü'nün yaşam öyküsü ve spordaki başarıları anlatıldı.

Dünya ve Türk halter tarihine adını altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu'nun adını verildiği park, yenilenen yüzüyle ve milli haltercinin heykeliyle Kartal'da hizmete açıldı. Kartal Belediyesi tarafından hizmete sunulan parkın açılış törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Özgön'ün yanı sıra Bulgaristan'dan birçok milletvekili ve belediye başkanı ile çok sayıda davetli katıldı.

'NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN İSMİ VE BÜYÜKLÜĞÜ UNUTULMASIN'

Açılış töreninde konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ' Naim Süleymanoğlu'nun başarılarıyla büyüyen çocuklardan bir tanesiyim. Kendisinden 3 kat ağırlıkta halteri kaldıran bir sporcu, deha. Fakat daha sonra kupalardan ve madalyalardan daha büyük şeyler başardığını büyüdüğümde öğrendim. Hem sporun gücü hem sanatın gücüyle sinemaya yansıyan filminden sonra gözyaşlarımı tutamadığım anlar oldu. Anladım ki, madalyalardan daha kıymetli şeyler başarmış. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırdığı, Türklüğe kazandırdığı. Bulgaristan'da yaşayan Türklerin önderliğini yaptı ve sporun gücüyle bunu dünyaya duyurdu. Bu büyüklüğü, bu duruşu, kendisine neler teklif edilmesine rağmen hepsini reddedip bunu başarması ve bugünlere getirmesi çok kıymetliydi. Bunun dilden dile söylenmesi ve nesilden nesile aktarılması gerekiyordu. Bu parkımız baştan aşağıya yenilendi. Komşularımızın ve çocuklarımızın oynayacağı bir alan haline geldi. Fakat Naim Süleymanoğlu ismi ve onun bilgileri, büstü çocuklarımızda merak uyandırsın, kimdi bu sporcumuz densin. Naim Süleymanoğlu'nun sporculuğu ve duruşu unutulmasın diye bu adımı attık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Naim Süleymanoğlu'nun ismi ve büyüklüğü unutulmasın. Naim Süleymanoğlu sadece Balkan camiasının kahramanı değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kahramanıdır' ifadelerini kullandı.

'PARKA İSMİNİN VERİLMESİNDEN ONUR DUYDUK'

Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da 'Ağabeyim Naim Süleymanoğlu'nu 6 yıl önce kaybettik. Ona duyulan sevgi ve hasret kartopu gibi büyüdü. Parka isminin verilmesinden ve heykelinin yerleştirilmesinden onur duyduk. Rahmetli ağabeyim sadece spordaki başarıları ile değil partiler ve siyaset üstü birleştirici bir isim haline geldi' diye konuştu.

'HEYKELİN YAPIMINDA GERÇEK ÖLÇÜLERİNE UYULDU'

Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Özgön ise 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yeri doldurulamayacak milli sporcumuz ve gururumuz olan Naim Süleymanoğlu'nun 1989 göçünde simge isim oldu. Onun adını taşıyan ve heykelinin yer aldığı parkı açmanın gururunu yaşadık. Heykelin yapımında Süleymanoğlu'nun gerçek ölçülerine uyuldu' dedi.

Törende daha sonra sırasıyla; Türkiye Halter Federasyonu eski asbaşkanı ve milli sporcu Taner Sağır, İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı ve Federasyon Başkanı Abdurrahim Nursoy, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, Bulgaristan Kırcaali Hak ve Özgürlükler Partisi Milletvekili Pavlin Krıstev ve Bulgaristan Ruen Belediye Başkanı İsmail Osman birer konuşma gerçekleştirdi.

Naim Süleymanoğlu'nu gelecek nesillere ve çocuklara anlatmak, onu unutturmamak gerektiğini vurgulayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, daha sonra davetliler ile birlikte Naim Süleymanoğlu'nun 147 cm boyutundaki birebir bronz heykelinin açılışını gerçekleştirdi.

'CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU' FİLMİ İZLENDİ

Açılış töreninin ardından 2019 yılında vizyona giren ve milli haltercinin hayat hikayesinin anlatıldığı 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' adlı sinema filminin gösterimi gerçekleştirildi. Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin açık hava sinemasına dönüştürülen bahçesinde filmi vatandaşlarla birlikte izleyen Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e Bulgaristan'dan gelen konuklar da eşlik etti.

PARKTA BRONZ HEYKELİ YER ALIYOR

Kartal Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmalarının yanı sıra, Heykeltıraş Hüseyin Yücel tarafından yapılan Naim Süleymanoğlu'nun 147 cm boyutundaki birebir bronz heykelinin yer aldığı park Soğanlık Orta Mahalle'de yer alıyor. Park, 3 bin 280 metrekarelik toplam alan içerisinde, bin 562 m2 yeşil alan, 167 m2 çocuk oyun alanı ve 173 metre uzunluğunda yürüyüş yolundan oluşuyor.