KARTAL'DA MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

KARTAL sahil yolunda motosiklet sürücüsünün ayağa kalkarak Kadıköy istikametine doğru ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendi hayatını hem de trafiği tehlikeye atan sürücü, kimi zaman tek eliyle kullandığı motosikletine sadece trafik ışıklarında beklerken oturdu. Sürücü daha sonra gözden kayboldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel, Haberler