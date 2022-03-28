KARTAL'DA MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Haberler

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KARTAL'DA MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KARTAL sahil yolunda motosiklet sürücüsünün ayağa kalkarak Kadıköy istikametine doğru ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KARTAL sahil yolunda motosiklet sürücüsünün ayağa kalkarak Kadıköy istikametine doğru ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendi hayatını hem de trafiği tehlikeye atan sürücü, kimi zaman tek eliyle kullandığı motosikletine sadece trafik ışıklarında beklerken oturdu. Sürücü daha sonra gözden kayboldu.

KARTAL'DA MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

KARTAL'DA MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

KARTAL'DA MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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