Kartal'da Motosiklet Yangını: Kaza Anı Kameralarda

KARTAL'da seyir halindeyken otomobil ile çarpışan motosiklet alev aldı. Yangın anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Kartal Sahil Yolu Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, aynı istikamette giden otomobil ile çarpıştı. Kazada, devrilen motosiklet alev alırken, çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada bazı vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası motosiklet kullanılamaz hale gelirken, o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.