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Kartal'da Motosiklet Yangını: Kaza Anı Kameralarda

Kartal'da Motosiklet Yangını: Kaza Anı Kameralarda
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Kartal'da bir motosiklet, otomobille çarpışarak alev aldı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

KARTAL'da seyir halindeyken otomobil ile çarpışan motosiklet alev aldı. Yangın anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Kartal Sahil Yolu Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet, aynı istikamette giden otomobil ile çarpıştı. Kazada, devrilen motosiklet alev alırken, çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada bazı vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası motosiklet kullanılamaz hale gelirken, o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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