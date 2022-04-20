Motosiklet sürücüsünün yatakla tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler

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Motosiklet sürücüsünün yatakla tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Motosiklet sürücüsünün yatakla tehlikeli yolculuğu kamerada

Kartal'da bir motosiklet sürücüsü, arkasına aldığı yolcu ile arasına yatak koyarak trafikte ilerledi.

Kartal'da bir motosiklet sürücüsü, arkasına aldığı yolcu ile arasına yatak koyarak trafikte ilerledi. Tehlikeli yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kartal D-100 karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, yolcu ile arasına aldığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yatağı taşıdı. Motosiklet üzerinde giden arkadaki kişinin ise kask takmadığı görüldü. İkilinin, motosiklet üzerinde yatak taşıyarak ilerlediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet üzerine yatak yerleştiren iki kişinin trafikte ilerlediği görülüyor.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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