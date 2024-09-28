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Kartal'da Motosiklet Kazası: Kadın Yaralandı

Kartal'da Motosiklet Kazası: Kadın Yaralandı
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Kartal'da bir motosiklet sürücüsü, yolda yürüyen bir kadına çarparak kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kadına çevredekiler yardım etti.

KARTAL'da yolda yürüyen kadına arkasından gelen iki motosikletliden biri çarptı. Kadın yere düşerek yaralanırken, motosikletli durmadan yoluna devam etti. Motosikletinin bir kadına çarpması, başka bir kadına ise çarpmaktan kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın ara sokakta yürürken, arkasından gelen bir motosiklet sürücüsü hızla yanından geçti. Hemen arkadan gelen başka bir motosikletli ise hakimiyetini kaybederek kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere düştü. Kadına çarpan motosikletli ise durmadan yoluna devam etti. O sırada karşıdan gelen bir kadına çarpmaktansa son anda kurtuldu. Motosikletli iki kişi, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. Çevredekiler yere düşen kadının yardımına koştu.

Yaşanan kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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