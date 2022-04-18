KARTAL'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI - Haberler

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KARTAL'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KARTAL'da, bir şüphelinin bıçakla kilidini kestiği motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KARTAL'da, bir şüphelinin bıçakla kilidini kestiği motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Kartal'da meydana geldi. Sahibi tarafından bina bahçesine kilitlenerek bırakılan motosiklet, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Motosiklet sahibi ise çalınan motosikletini bulan kişiye 5 bin lira ödül vereceğini söyledi. Şüphelinin bıçakla kilidini kestiği motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kasklı bir kişinin motosikletin yanına yaklaştığı, bir yandan etrafı kolaçan ederken diğer yandan elindeki kesici aletle kilidi kestiği ve motosiklete binerek olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

KARTAL'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

KARTAL'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

KARTAL'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

KARTAL'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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