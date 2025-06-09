Kartal'da Motorize Polis Ekipleri Kaza Geçirdi: 2 Yaralı

KARTAL'da motorize polis ekibi, kontrolsüz dönüş yapan bir hafif ticari araca çarparak kaza yaptı. Kazada 2 polis memuru yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün 14.30 sıralarında Kartal Sahilyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevi yapan motorize polis ekibi, seyir halindeyken kontrolsüz dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten 2 polis yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kaza anı ise, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolsüz dönüş yaptığı, bu sırada motosikletli polis ekibinin hafif ticari araca çarptığı anlar görülüyor. Kazanın hemen ardından çevrede bulunanlar yaralanan polislere yardım etmek için olay yerine koşuyor.