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Kartal'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Kartal'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

İstanbul Kartal'da, mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Kartal'da, mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karlıktepe Mahallesi Yakacık Caddesi'ndeki mobilya imalathanesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Emniyet ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul Yakacık İtfaiye Güncel Haberler

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