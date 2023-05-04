Kartal'da Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

Kartal'da bulunan bir mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın bitişikteki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

KARTAL'da mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Karlıktepe Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde bulunan ve mobilya atölyesi olarak kullanılan iş yerinde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı iş yerinin kapılarının kapalı olması nedeniyle içeri girmekte zorlanan itfaiye ekipleri, sokaklardan uzattıkları merdiven araçları ile yangına müdahale etti. Yangın bitişikte bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile kontrol altına alındı. Yangını fark ederek itfaiyeye haber veren Öncül Tektaş, 'Spordan döndüm, evdeydim, çatır çutur sesler gelmeye başladı. Dışarı çıkıp baktığımda ufak bir ateş gördüm biri ateş yakıyor sandım. Daha sonra alev topu ikiye bölününce itfaiyeyi aradım. Aslında itfaiye zamanında geldi ama iş yerinin girişini bulamadılar, kapıları kırmaya çalıştılar, kırılmadı. Ancak şu anda yağmurun da etkisiyle biraz daha toparlandı" dedi. İtfaiye ekiplerinin mobilya atölyesindeki soğutma çalışmaları uzun süre devam ederken, yangınla ilgili inceleme sürüyor.