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Kartal'da Minibüs ve Otomobil Kazası: 1 Yaralı

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Kartal'da meydana gelen kazada, iki minibüs ve bir otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kartal'da iki minibüs ve bir otomobilin karıştığı kazada, 1 kişi hafif yaralandı.

Gümüşpınar Mahallesi Yakakent Caddesi'nde seyir halindeki 18 ABN 863 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı yönde ilerleyen 34 M 4208 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçerek devrilirken kontrolden çıkan minibüs ise park halindeki 34 FNY 853 plakalı minibüse vurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin içerisinde sıkışarak hafif yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan cadde, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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