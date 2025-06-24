Kartal'da Metruk Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Kartal, Karlıktepe Mahallesi'ndeki 5 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Kartal'da 5 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Karlıktepe Mahallesi Elit Sokak'taki 5 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.