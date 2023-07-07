Kartal'da market deposunda yangın çıktı

İstanbul Kartal'da bulunan bir marketin deposunda çıkan yangın sonucunda hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

İstanbul Kartal'da yangın çıkan marketin deposunda hasar oluştu.

Topselvi Mahallesi Elmas Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki marketin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, marketin deposunda hasara neden oldu.