KARTAL'DA MAKAS ATTI; KAZAYA NEDEN OLUP KAÇTI

Olay, saat 07.00 sıralarında Kartal D-100 Karayolu, Soğanlık mevkiinde meydana geldi. Kadıköy istikametine ilerleyen otomobil sürücüsü, trafiği tehlikeye atarak makas atmaya başladı. Bu sırada sıkıştırdığı araçlardan ikisi kaza yaptı. Kaza anı, arkadan gelen aracın araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafiğin yoğun olduğu sırada makas atarak trafikte ilerleyen sürücünün başka bir otomobile çarparak sıkıştırdığı görülüyor. Görüntülerde makas atan sürücünün çarptığı otomobile arkadan gelen başka bir araç da çarpıyor. Kazaya sebep olan sürücü ise hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

- İstanbul