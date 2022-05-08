KARTAL'DA KUMAR BASKINI

KARTAL'da kumar oynatıldığı tespit edilen derneğe baskın düzenlendi. Dernekte kumar oynayan 4 kişiye toplamda 7 bin 276 TL para cezası uygulandı.

Kartal Kordonboyu Mahallesi'ndeki dernekte kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Derneğe giren ekipler içerde 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Kumar oynayan kişiler hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince toplam 7 bin 276 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sorumlusu hakkında ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca dernek statüsünde olmasına rağmen lokal olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel