KARTAL'da Kömürlükte Yangın: 4 Yavru Kedi Kurtarıldı

Yangın, dün saat 09.30 sıralarında Orhantepe Mahallesi, Bankalar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın bitişiğindeki kömürlükte bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binadaki lokanta bacasından çatı katına kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında kömürlükte bulunan 4 yavru kediyi bir mahalle sakini kurtardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekipler kömürlükteki yaralı kedileri dışarı çıkardı. Vatandaşlar yaralı kedilere müdahale ettiği sırada anne kedi ise yavrularının başından bir an olsun ayrılmadı. Kediler mahalle sakinleri tarafından yakınlarda bulunan bir veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı. Mahalle sakini, "Geldiğimiz zaman yanıyordu. Komşularla geldik. Kedi yavruları vardı. 4 tanesini çıkardık. Çukurdalarmış" dedi.

- İstanbul