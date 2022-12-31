Kartal'da kömürlükte çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Kartal'da bir kömürlükte çıkan yangın söndürüldü. Kartal'da bir kömürlükte çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre Orta Mahalle Reşit Paşa Caddesi'nde bulunan bir kömürlükte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası kömürlük kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz İtfaiye Güncel Haberler

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