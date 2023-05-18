Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kartal'da kolonlarında çatlak oluşan iki bina tahliye edildi

Kartal'da kolonlarında çatlak oluşan iki bina tahliye edildi

Güncel Haberler

Kartal'da kolonlarında çatlak oluşan 7 katlı iki apartman boşaltıldı.

Kartal'da kolonlarında çatlak oluşan 7 katlı iki apartman boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Orhantepe Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın taşıyıcı kolonunda çatlak oluştuğunu fark eden apartman sakinleri, belediye ekiplerine haber verdi.

Ekipler binada inceleme yaparken, 16 dairenin ve 2 dükkanın bulunduğu apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Bu binanın yanındaki 14 daire ve 5 dükkanın bulunduğu apartman da tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekiplerce yapılan incelemenin ardından 7 katlı apartmana ilişkin yıkım kararı alındığı öğrenildi.

Ekipler boşaltılan diğer 7 katlı binada da inceleme yaptı. Kolonlarında çatlak oluşan bu apartmanın da yıkılacağı bildirildi.

Öte yandan iki binanın hemen yanındaki bir apartmanın ise kontrollü olarak yıkılıyor.

Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title