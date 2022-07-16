Son dakika haberi | Kartal'da Kızılay Kan Merkezi yerleşkesindeki barakada yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Kartal'da Kızılay Kan Merkezi yerleşkesindeki barakada yangın

AA - Zafer Arslan - Güncel
 - Güncelleme:

Bir son dakika haberine göre Türk Kızılay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi yerleşkesindeki barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Türk Kızılay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi yerleşkesindeki barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kartal Cevizli'de, Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin arkasında yer alan bölge kan merkezinin yerleşkesindeki barakada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının elektrik panosundan çıkmış olabileceği, incelemenin sürdüğü bildirildi.

AA / Zafer Arslan - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title