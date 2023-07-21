KARTAL'da Kesişim Kazası: 3 Kişi Yaralandı

KARTAL'da cadde kesişiminde meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı. Kazada bir otomobil devrilirken, diğer otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KARTAL'da cadde kesişiminde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, otomobillerden biri devrildi. Devrilen otomobildeki sürücü tavan camı kırılarak çıkarılırken, diğer otomobildeki 2 kişi de hafif yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Topselvi Mahallesi Spor Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.M. idaresindeki 34 EM 6569 plakalı otomobil ile 34 DPM 451 plakalı İGDAŞ ekibine ait otomobil Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi'yle Spor Caddesi kesişiminde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 34 EM 6569 plakalı otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Devrilen otomobil içerisinde sıkışan sürücü tavan camı kırılarak çıkarılırken, 34 DPM 451 plakalı İGDAŞ ekibine ait otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.