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KARTAL'da Kaza: Gaz Pedalı Takılı Kaldı, Sürücü Yaralandı

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KARTAL'da meydana gelen kazada, otomobillerden birinin gaz pedalı takılı kalarak refüje çıktı ve sürücü yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KARTAL'da kaza yapan otomobillerden birinin gaz pedalı takılı kaldı. Yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra refüje çıkarak duran otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Namık Kemal caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tuğba Elitoğlu'nun kullandığı 34 HFL 244 plakalı otomobil, Namık Kemal Caddesi üzerinde ilerlerken, Yakacık Caddesi'nden gelen Berk Tufan'ın kullandığı 34 GUH 882 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tuğba Elitoğlu'nun kullandığı otomobilin gaz pedalı takılı kaldı. 100 metre sonra regüje çarparak duran otomobilde sıkışan Elitoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan Elitoğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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