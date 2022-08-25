Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kartal'da kask takan hırsız site bahçesinden motosiklet çaldı

Güncel Haberler

Kartal'da kask takan hırsız site bahçesinden motosiklet çaldı

KARTAL'da dün gece saatlerinde kask takan bir hırsız site bahçesinde park halinde olan motosikleti çaldı.

KARTAL'da dün gece saatlerinde kask takan bir hırsız site bahçesinde park halinde olan motosikleti çaldı. Hırsızlık güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün saat 02.00 sıralarında, bir sitenin bahçesine giren kimliği belirsiz iki kişi, park halindeki bir motosikleti çaldı. Kafasına kask takan şüpheli motosikletli çalıştırırken, diğeri gözcülük yaptı. Şüpheliler yaklaşık 3 dakika içinde piyasa değeri 65 bin TL olduğu belirtilen motosikleti alarak uzaklaştı. Motosikletin sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, hırsızın önce motorsiklet üzerindeki koruyucu örtüyü kaldırdığı, daha sonra çalıştırmak için direksiyon bölümüne sertçe vurduğu görülüyor. Şüpheli, çalıştırdığı motosikleti önce iterek, daha sonra  üzerine binerek oradan uzaklaşıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title