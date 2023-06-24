Kartal'da Kamyon Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı

Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki kamyon, bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni ise otomobile çarpmamak için yapılan manevra olarak açıklandı.