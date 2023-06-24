Kartal'da Kamyon Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı
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Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki kamyon, bariyerlere çarparak devrildi. Sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni ise otomobile çarpmamak için yapılan manevra olarak açıklandı.
Kartal'da bariyerlere çarpıp devrilen kamyonun sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki 34 FT 7456 plakalı kamyonun sürücüsü Cemalettin Ş, Balıkesir Caddesi'nden gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Kazada yaralanan Cemalettin Ş, hastaneye kaldırıldı.
Olay nedeniyle caddenin Samandıra yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.
Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel