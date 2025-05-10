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Kartal’da Kaldırıma Çarpan Otomobildeki Kadın Hayatını Kaybetti

Kartal’da Kaldırıma Çarpan Otomobildeki Kadın Hayatını Kaybetti
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Kartal'da sürücüsü bilinmeyen bir otomobil kaldırıma çarparak devrildi. Araçtan yola savrulan B.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kartal'da kaldırıma çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti.

Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesinde sürücünün ismi öğrenilemeyen 34 UK 6825 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Yan yatan otomobilde bulunan kadın, araçtan yola savuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, B.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

B.K'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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