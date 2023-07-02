Kartal'da kimliği belirsiz kişilerce bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Araç içerisinden cadde üzerinde iş yerine defalarca ateş açan saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırıda dükkanda bulunan personel yaralandı. Saldırganların araç ile caddede ilerledikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da iş yerine silahlı saldırı: Panik anları kamerada

İSTANBUL - Kartal'da kimliği belirsiz kişilerce bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Araç içerisinden cadde üzerinde iş yerine defalarca ateş açan saldırganlar olay yerinden kaçtı. Saldırıda dükkanda bulunan personel yaralandı. Saldırganların araç ile caddede ilerledikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler kulandıkları otomobil ile Bankalar Caddesi üzerinde bulunan bir pilavcı dükkanına geldi. Araç içerisinden dükkana ateş açan saldırganlar olay yerinden kaçtı. Kurşunların hedefi olan ve pilavcı dükkanında personel olarak çalışan S.P bacağından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan S.P ambulans ile bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Saldırganların araç ile gelme anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.