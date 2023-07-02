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Kartal'da iş yerine silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Kartal'da iş yerine silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Güncel Haberler

Kartal'da Orhantepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine otomobilden silahla ateş açıldı. Saldırı sonucunda dükkandaki bir kişi yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri çalışma başlattı.

Kartal'da iş yerine otomobilden silahla ateş açıldı, bir kişi yaralandı.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi'nde pilav satışı yapılan dükkana kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomobilden silahla ateş açıldı.

Saldırıda dükkandaki S.P. yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel

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