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Kartal'da iş makinesinin devrilme anı kamerada

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Kartal'da bir binanın yıkımında çalışan iş makinesinin devrilme anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kartal'da bir binanın yıkımında çalışan iş makinesinin devrilme anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde 4 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımında çalışan iş makinesi devrildi.

Olayda yaralanan olmazken iş makinesinin devrilme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel

Esentepe Güncel Haberler

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