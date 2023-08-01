Kartal'da iş makinesinin devrilme anı kamerada
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Kartal'da bir binanın yıkımında çalışan iş makinesinin devrilme anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kartal'da bir binanın yıkımında çalışan iş makinesinin devrilme anı, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde 4 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımında çalışan iş makinesi devrildi.
Olayda yaralanan olmazken iş makinesinin devrilme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel